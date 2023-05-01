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"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı

AA

"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı

BİTLİS (AA) - Garanti BBVA ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğinde yürütülen "Mavi Nefes Projesi" kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine getirilen deniz süpürgesi ile Van Gölü'nde yüzey temizliğine başlandı.

Tatvan Belediyesinin de desteğiyle ilçeye getirilen "Ahtapot 6" adlı deniz süpürgesi, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde vinç yardımıyla suya indirildi.

Kıyıdan Van Gölü'ne açılan deniz süpürgesiyle, yüzeyde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaklaşık 3 yıl önce başlatılan "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın devam ettiğini söyledi.

Geylani, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde 4 bakanlık ve Van Gölü havzasındaki valilikler ile belediyelerin işbirliğiyle yürütülen program kapsamında belediye olarak sahilin 7 kilometrelik bölümünde dip temizliği çalışması başlattıklarını belirtti.

Van Gölü'nün korunmasına yönelik projenin sürdüğünü dile getiren Geylani, şunları kaydetti:

"Bir yıldır devam eden çalışma kapsamında hedeflenen 600 bin metreküpten yaklaşık 100 bin metreküp balçık ile dip çamurunu Van Gölü'nden aldık. Ekip ve ekipman sayımızı artırarak kalan kısmını 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, "Mavi Nefes Projesi" çerçevesinde Tatvan Belediyemiz işbirliğiyle Van Gölü'nde su yüzeyi temizleme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul'dan getirilen 'Ahtapot 6' adlı deniz süpürgesiyle 12 ay boyunca ilçemiz sahilinde çalışma yürütülecek. Eş zamanlı olarak sahil ve dip temizliği çalışmalarımız da devam edecek. Hedefimiz en kısa sürede Van Gölü'nün Tatvan sahilini en temiz ve en güzel hale getirmektir."

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