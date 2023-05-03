En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Cüneyt Dağcı, Ahmet Metehan Tetik, Baturay Çağan Serciler (Ali Alp Çayır, Ümit Demir)

Cizre Belediyespor: Hilmi Şahin, Taha Erden, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan, Murat Karakaya, Muhammed Ertuğrul (Çağatay Durmuş, Winkelmuller)

Setler: 18-25, 20-25, 19-25

Süre: 58 dakika (18, 20, 20)





BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabının ilk maçında Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın 7. sırada yer alacağı serinin ikinci karşılaşması 6 Mayıs Cumartesi günü Şırnak'ta yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.