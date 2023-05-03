Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Zeki Bocutcu, Ramazan Demiröz
TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Cüneyt Dağcı, Ahmet Metehan Tetik, Baturay Çağan Serciler (Ali Alp Çayır, Ümit Demir)
Cizre Belediyespor: Hilmi Şahin, Taha Erden, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan, Murat Karakaya, Muhammed Ertuğrul (Çağatay Durmuş, Winkelmuller)
Setler: 18-25, 20-25, 19-25
Süre: 58 dakika (18, 20, 20)
BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabının ilk maçında Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın 7. sırada yer alacağı serinin ikinci karşılaşması 6 Mayıs Cumartesi günü Şırnak'ta yapılacak.