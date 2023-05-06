Bitlis'te öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı eserler sergilendi

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VAN (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı heykel, tablo, süs eşyalarından oluşan yaklaşık 3 bin eser sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ile Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından "Denizlerin Önemi, Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi ve Bilimsel Proje Hazırlama" programı kapsamında ilçedeki okullarda seminerler düzenlendi.

Daha sonra 26 okulda öğretmen ve öğrenciler, topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle birbirinden farklı eserler tasarladı.

Üç ayda oluşturulan tablo, süs eşyası, heykel gibi yaklaşık 3 bin eser, Tatvan Belediyesi Fuar Sergi Salonu ve Kongre Merkezi'nde sergilendi.

Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aydın, program kapsamında 460 öğretmen ve 4 bin 262 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

Aydın, "Eğitim seminerleri sonrasında 26 okulumuzun katılımıyla 3 ayda geri dönüşüm malzemeleriyle 3 bin civarında eser üretildi. Eserlerin sergilendiği sergi üç ay sürecek." dedi.

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar ise "Denizlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında üç ay önce Tatvan'daki öğrencilerimize eğitim seminerleri verdik. Eğitimler sonrası öğrenciler geri dönüşüm malzemelerini kullanarak eserler oluşturdu. Hazırlanan eserler bugün sergilendi. Çok güzel bir sergi olmuş." ifadelerini kullandı.

Çevreye ve göle atılan atıkların doğaya zarar verdiğini belirten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Elif Bozkurt da amaçlarının temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Lise öğrencisi Azra Yıldırım da çevre kirliliğinin azaltılmasına dikkati çekmek istediklerini belirtti.

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