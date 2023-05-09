Voleybol grup müsabakaları Tatvan'da başladı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Tatvan Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakalara 11 ilden 150 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, gazetecilere, müsabakaların Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlendiğini söyledi.

Ak, "İlimizde yapılan kız-erkek bölgesel voleybol müsabakaları başladı. 150 sporcuyu misafir ettiğimiz ilçemizde, dereceye giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılacak." dedi.

Batman'dan gelen Beden Eğitimi Öğretmeni Hakkı Bademci de "Batman'da il birincisi olduk ve bölge şampiyonası için Bitlis'e geldik. Amacımız grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmak. Desteği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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