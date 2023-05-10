Ahlat'ta "Engelliler Haftası" etkinliği

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde farkındalık yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özel eğitim öğrencileri tarafından folklor, drama gösterileri sunuldu, yarışmalar yapıldı.

Ardından engelli parkurunda yürüyen kurum amirleri ve vatandaşlar, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Ahlat Engellilerle Ele Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, Engelliler Haftası'nın etkinliklerle kutlandığını belirterek, "Çok güzel bir farkındalık oldu. Güzel tepkiler aldık. Şu anda da etkinlik alanımızda özel çocuklarımızda birlikte hazırlanan programı izliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, vatandaşlar ve özel eğitim öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

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