Hizan'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Gayda Trafik Uygulama Noktasında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlikte polis ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi, araçlarda denetim yaptı.
Trafik polisleri sürücülere "yolumuz dikkat edenlerle kurallara uyanlarla güvenli" ve "bu yolda sana çok güveniyoruz" yazılı broşür dağıttı.
Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan da katıldı.