Ahlat'ta 87 çiftçiye sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında 87 çiftçiye sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtıldı.



Son yıllarda kuru fasulye üretiminde ülke ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Ahlat'ta, proje kapsamında 87 çiftçiye 34 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu teslim edildi.

İlçedeki bir tesiste gerçekleşen dağıtım programına katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nihat Keskin ise Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında 87 çiftçiye 34 ton hibe fasulye tohumu dağıtıldığını belirterek, "Yüzde 75'i devletimiz tarafından yüzde 25'i çiftçilerimizce karşılanan tohumların dağıtımı devam etmektedir. Çiftçimize ve üreticimize hayırlı olmasını temenni eder, bol bereketli kazançlar dilerim." diye konuştu.

Çiftçilerden Mustafa Altıntaş ise, "Ahlat'ta çiftçiyim. Allah devletimizden razı olsun. Bize bu tohumu hibe olarak veriyor. Çok memnunuz. Teşekkür ederim." dedi.

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