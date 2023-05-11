Bitlis'te sağlıkçılar, cam kemik hastası kızı, isteği üzerine Van Gölü sahiline götürdü

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti alan 24 yaşındaki cam kemik hastası Şeyma Nur Yılmaz'ın Van Gölü sahiline gitme isteğini yerine getirdi.

Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Tatvan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde evde sağlık hizmeti alan cam kemik hastası Yılmaz'a, "Kalbimdeki Yer Projesi" hakkında bilgi verdi, talebinin olup olmadığını sordu.

Hastalığından dolayı uzun süredir evden çıkamayan Yılmaz, sağlık çalışanlarına Van Gölü sahiline gitmek istediğini iletti.

Ailenin onayını alan görevliler, çağırdıkları ambulansla Yılmaz'ı Van Gölü sahiline götürdü.

Yılmaz, gazetecilere, sağlık ekiplerin düzenli olarak kendisini ziyaret edip, sağlık kontrollerini yaptığını söyledi.

Hastalığı nedeniyle evden çıkamadığını anlatan Yılmaz, "Şu an burada çok güzel bir gün geçiriyorum. Sağ olsunlar görevliler benimle çok ilgilendiler, çok mutluyum. Bu projeden herkesin bilgisi olsun istiyorum. Özellikle yatalak hastalar ve evden çıkamayan bedensel engelli bireyler bu projeden yararlansınlar. Tüm engelliler değerlidir. O yüzden bu projenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İlgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bitlis Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ise Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında, il genelinde bin hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında evde sağlık hizmeti alan hastaların engellerini kaldırdıklarını dile getiren Ekici, "İlimizdeki kişilerin engelleri nedeniyle gidemedikleri, arzulayıp ulaşamadıkları, ilimiz sınırlarındaki yerlere profesyonel bir ekip eşliğinde ulaşmalarını sağlıyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Evde sağlık hizmeti alan Şeyma Nur kardeşimizin bugün isteğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

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