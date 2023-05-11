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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'ta köy okuluna "robotik kodlama" sınıfı kuruldu

AA

Ahlat'ta köy okuluna "robotik kodlama" sınıfı kuruldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Güzelsu Ortaokulu'na robotik kodlama sınıfı kuruldu.

Dijital Dünyaya Yolculuk Projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir teknoloji firması iş birliğiyle Güzelsu Köyü'ndeki ortaokula 10 bilgisayardan oluşan sınıf oluşturuldu.

Sınıfın açılışını yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Elmastaş, gazetecilere, Dijital Dünyaya Yolculuk Projesi kapsamında Güzelsu köyündeki okulda kodlama sınıfı oluşturduklarını söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SAMM firması ile bu projeyi geliştirdiklerini aktaran Elmaştaş, şöyle konuştu:

"Bugün 10 bilgisayardan oluşan bir laboratuvar oluşturuldu. Burada inşallah öğrencilerimiz dijital dünyaya bağlanarak istifade edecekler. Bu dijital dünyayı eğitimleri ve kariyerleri için kullanacaklar. İçine kapanık bir üniversite olmak istemiyoruz. Milli Eğitim ve diğer kurumlarla hareket ediyoruz. Üniversite bu birliktelik olunca anlam kazanıyor. Diğer türlü şehre katkınız olmuyor. Bu anlamda diğer kurumlarla ortak çalışmalarımız devam edecektir."

Korkmaz da köyde 500'ün üzerinde öğrenci, 38 öğretmen ve 4 idarecinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Robotik kodlama atölyesinde öğrenciler düşündüklerini önce çizecek sonra 3D yazıcıyla eserler oluşturacaklar. Önümüzdeki dönemde burada öğrencilerimizin yaptıkları eserleri beraber izleyeceğiz. Katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Açılışa BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile sınıfın kurulumunu gerçekleştiren teknoloji firmasının yetkilileri katıldı.

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