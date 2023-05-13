Tatvan'da Anneler Günü programı düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezinde (ADEM) gerçekleştirilen programda Kaymakam Remzi Demir'in eşi Pelin Demir, kursiyerlerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kadınlara hediyeler veren Demir, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan ve ülke genelini etkileyen depremden dolayı buruk bir Anneler Günü geçirdiklerini söyledi.

Bazı çocukların annelerini kaybetmesinin üzüntüsünü hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Demir, yaraları hep birlikte saracaklarını söyledi.

Kursiyerlerden Milkinaz Özel ise "Okuma ve yazma konusunda burada kendimi geliştiriyorum. Çocuğum da buradaki anasınıfında eğitim görüyor. Bizim için burada Anneler Günü programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

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