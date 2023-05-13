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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Eren Üniversitesinde 3 yeni lisansüstü program açıldı

AA

Bitlis Eren Üniversitesinde 3 yeni lisansüstü program açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde beden eğitimi ve spor doktora, biyoloji yüksek lisans (tezsiz) ve fizik yüksek lisans (tezsiz) programları açıldı.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yaptığı açıklamada, üniversitede yeni bölümler ve programlar açmaya devam ettiklerini söyledi.

Üç yeni lisansüstü program açtıklarını belirten Elmastaş, "Tezsiz biyoloji ile tezsiz fizik yüksek lisans programını açtık. Ayrıca, beden eğitimi ve spor alanında geçen sene yüksek lisansı açmıştık. Bu sene ise beden eğitimi ve spor doktora programını açtık. Yeni doktora programları başvurularımız devam ediyor." dedi.

Açılan yeni bölümler ve programlar sayesinde öğrenci sayılarında artış olacağını belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Lisansüstü öğrenci sayımız 2021'de 500 civarındaydı ve şuan 1000'in üzerine çıktı. Bu sayıyı daha fazla artırmak istiyoruz. Lisansüstü programlar çok önemli. Bu bir anlamda üniversitenin belli bir aşamaya geldiğini de ifade ediyor. Bilindiği gibi akademik personel yüksek lisans ve doktora sonrası mezunlardan alınıyor. Dolayısıyla biz bu alanda giderek yoğunlaşmak istiyoruz ve özellikle doktora programlarını daha fazla açmayı planlıyoruz."

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