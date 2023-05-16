Tatvan Devlet Hastanesi ek binalarında günde 1500 hastaya sağlık hizmeti veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Devlet Hastanesi ek binalarında günde 1500 hastaya sağlık hizmeti veriyor

AA

Tatvan Devlet Hastanesi ek binalarında günde 1500 hastaya sağlık hizmeti veriyor

BİTLİS (AA) - Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nin, Tatvan ilçe merkezindeki iki ek hizmet binasında günde 1500 hastaya sağlık hizmeti veriyor.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Behrim Malişi, Saray Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'ndeki iki ek hizmet binasında acil servis, poliklinikler, hasta servisleri, diyaliz ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, diş kliniği ve fizik tedavi gibi hizmetlerin verildiğini belirtti.

İki binada günde 1500 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini aktaran Malişi, "Bu binada toplam 7 poliklinik ve acil servis bulunmaktadır. Burada dahiliye, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları, cildiye, fizik tedavi, çocuk psikiyatri ve enfeksiyon hastalıkları olmak üzere toplam 7 uzman arkadaşımız görev yapmaktadır. Aynı zamanda bu binamızda acil servis de bulunmaktadır. Orda da 3 doktor hekim görev yapmaktadır. 50 yataklı olan bu binamızda bir çocuk ve 2 dahiliye servisi yer almaktadır. Bu binamızdaki diyaliz bölümümüzde ise 57 hastamız tedavi görmektedir." diye konuştu.

Diğer binanın da 50 yatak kapasitesinin olduğunu ifade eden Malişi, şunları kaydetti:

"Diğer ek hizmet binamızda da ağız ve diş sağlığı, fizik tedavi merkezi, evde sağlık bakımı, geleneksel ve alternatif tıp ve 112 entegre ünitemiz bulunmaktadır. Ağız ve diş sağlığında 8 hekim arkadaşımızla hizmet vermekteyiz. Ayrıca her gün 24 saat nöbetçi hekimimiz bulunmaktadır. İlçe merkezindeki ek hizmet binalarımızda gerek alt yapı ve gerek uzman doktor kadromuzla günlük toplam 1500 hastaya sağlık hizmeti vermekteyiz."

Van'dan gelen hastalardan Naime Yıldız da "Buradaki doktorların hepsi çok iyiler. Hastane personelleri ve doktorlar bizimle ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Yeşil Sol Parti 2, Ak Parti 1 vekil çıkardı
YEREL HABERLER Bitlis'te Yeşil Sol Parti 2, Ak Parti 1 vekil çıkardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.