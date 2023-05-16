Tatvan Devlet Hastanesi ek binalarında günde 1500 hastaya sağlık hizmeti veriyor

BİTLİS (AA) - Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nin, Tatvan ilçe merkezindeki iki ek hizmet binasında günde 1500 hastaya sağlık hizmeti veriyor.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Behrim Malişi, Saray Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'ndeki iki ek hizmet binasında acil servis, poliklinikler, hasta servisleri, diyaliz ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, diş kliniği ve fizik tedavi gibi hizmetlerin verildiğini belirtti.

İki binada günde 1500 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini aktaran Malişi, "Bu binada toplam 7 poliklinik ve acil servis bulunmaktadır. Burada dahiliye, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları, cildiye, fizik tedavi, çocuk psikiyatri ve enfeksiyon hastalıkları olmak üzere toplam 7 uzman arkadaşımız görev yapmaktadır. Aynı zamanda bu binamızda acil servis de bulunmaktadır. Orda da 3 doktor hekim görev yapmaktadır. 50 yataklı olan bu binamızda bir çocuk ve 2 dahiliye servisi yer almaktadır. Bu binamızdaki diyaliz bölümümüzde ise 57 hastamız tedavi görmektedir." diye konuştu.

Diğer binanın da 50 yatak kapasitesinin olduğunu ifade eden Malişi, şunları kaydetti:

"Diğer ek hizmet binamızda da ağız ve diş sağlığı, fizik tedavi merkezi, evde sağlık bakımı, geleneksel ve alternatif tıp ve 112 entegre ünitemiz bulunmaktadır. Ağız ve diş sağlığında 8 hekim arkadaşımızla hizmet vermekteyiz. Ayrıca her gün 24 saat nöbetçi hekimimiz bulunmaktadır. İlçe merkezindeki ek hizmet binalarımızda gerek alt yapı ve gerek uzman doktor kadromuzla günlük toplam 1500 hastaya sağlık hizmeti vermekteyiz."

Van'dan gelen hastalardan Naime Yıldız da "Buradaki doktorların hepsi çok iyiler. Hastane personelleri ve doktorlar bizimle ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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