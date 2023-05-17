Bitlis'te evde bakım desteği alan yaşlı ve engelliler evlerinde ziyaret ediliyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçesinde evde bakım desteğinden faydalanan engelli, hasta ve yaşlılar, Tatvan Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) Müdürlüğü personelince evlerinde ziyaret ediliyor.

SHM bünyesindeki Engelli Evde Bakım Birimi personelleri, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlı ve engelli bireylerin yaşadıkları ortamı, bakıcının uygunluğu ve yaşamlarını idame edebilmeleri için gerekli koşulların sağlanıp sağlanamadığını kontrol ediyor.

Sosyolog Beste Demir, sorumluluk alanındaki ilçelerde 1684 dosyalarının mevcut olduğunu belirtti.

Yaptıkları rutin kontrollerde farklı bir durum olmadığı sürece dosya sahiplerinin evde bakım hizmetinden faydalanmaya devam ettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar evde bakım hizmetinden yararlanabilmek için öncelikle bakıma muhtaç olan bireylerini hastaneye götürüp engelli sağlık kurulu raporu almaları gerekiyor. Sağlık raporlarını aldıktan sonra bulundukları il ya da ilçelerin Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat etmeleri lazım. Sağlık raporu ve ailede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte ikisini geçmiyorsa ve sağlık raporu uygunsa başvuru hakları oluyor."

Evde bakım desteğinden faydalanan 40 yaşındaki Levent Güzeli'in annesi Nurtaç Güzel de oğlunun hastalığı ve engelinden dolayı kişisel bakımını yapamadığını dile getirerek, "Benim 4 çocuğum var ve Levent bizim için çok değerli. Allah'a şükürler olsun. İyi ki var. Ekipler gelerek bizi ziyaret ediyorlar. Buradaki durumu inceleyip, gerekli desteği sağlıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Devletimiz hep var olsun. Tüm sorun ve sıkıntılarımızla ilgileniyorlar." diye konuştu.



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