Ahlat'ta DAP destekli projelerin açılışı yapıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projelerin açılışı yapıldı.

Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ve beraberindekiler, ilk olarak Ahlat Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarına geçerek buranın açılışını yaptı.

Pazarı gezen protokol üyeleri, esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.



Ardından Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından hazırlanan ve DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçirilen Ahşap Oyma ve Tutkara Sanatı Geliştirme Projesi kapsamında kurulan atölyenin açılışı gerçekleştirildi.



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