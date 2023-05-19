Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilçedeki bir alış veriş merkezinde başlayan kortej yürüyüşü tören alanında sona erdi.

Ahlat Kapalı Spor Salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler tarafından jimnastik gösterisi, güreş müsabakası ve bilek güreşi gösterileri yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Batuhan Bingöl, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Talha Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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