Hizan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
İlçe stadında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Öğrencilerin gösterileriyle devam eden program, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.