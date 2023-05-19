Bitlis'te tekstil atölyesinde kurs gören 65 kişiye sertifikaları verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tekstil atölyesinde kurs gören 65 öğrenciye sertifikaları törenle verildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (BİTSİAD) işbirliğiyle açılan istihdam garantili tekstil kurslarına katılan 100 kursiyerden 65 için sertifika töreni düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ücretsiz verilen kursun en önemli özelliğinin istihdam garantili olduğunu söyledi.

Elmastaş, "Dernek ile yaptığımız protokol kapsamında üniversitemiz bünyesinde açılan tekstil kursuna katılan kursiyerlerimiz, burada aldıkları sertifika ile ilimiz genelinde müracaat ettikleri tekstil fabrikalarında işbaşı yapabilecek. Bu kurslar bizim için çok değerli ve bundan sonra da sürecek. Şu an 10 bin civarında istihdam var ve 2023 sonuna kadar 15 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor." dedi.

BİTSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sebahattin Okay da "Bu fabrikalarımızın aralıklarla personel ihtiyacı oluyor. Genç kızlarımız evlerinde oturmaktan sıkılmış ama iş hayatına atılmaya da cesaret edemiyordu. Biz onların önünü açtık. Genç erkek evlatlarımız için de iş imkanı sağladık. Bitlis'imizin ekonomisine katkı sunmaya çalıştık ve ciddi anlamda katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 65 öğrenciye sertifikaları törenle verildi.

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