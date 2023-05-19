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Van ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA

Van ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Askeri bandonun konser verdiği törende bazı kurumlar stant açtı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kutlamalar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesince "Tarihe Pedal" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Eski Emniyet Müdürlüğü kavşağında bir araya gelen bisikletseverler, Yaşar Kemal Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vali yardımcıları, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Bitlis Şehitliğinde toplanan gençlerin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başlayan program, İsmail Eren Spor Kompleksi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, 19 Mayıs 1919'un milletin bağımsızlık inancı ve tüm asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından tören, şiirler, spor gösterileri, dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Törene, Vali Oktay Çağatay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Valilik önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kapalı spor salonunda devam eden programda konuşan Yıldırım, 19 Mayıs'ın Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin önemli bin dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Bugün, geçmişimize saygı duruşunda bulunurken, geleceğe umutla bakıyoruz. 100. yıl kutlamaları, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, daha da güçlenerek ilerleyeceği bir dönüm noktasıdır." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli gösteriler yapıldı, müzik dinletisi sunuldu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, fotoğraf sergisi ve stantları gezdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

Muş'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehir Stadyumu'nda devam eden törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketin düşmandan kurtulması ve milletin tekrar şahlanması için kutlu bir mücadeleye başladığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bugün de 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi memleketimizin üzerine pek çok saldırı söz konusudur. Bu itibarla memleketin evlatlarının çok hazırlıklı ve milli değerlerine bağlı, tarihini çok iyi bilen insanlar olarak ayakta durmasında büyük önem var. Sevgili gençler, bu memleket sizlere güveniyor. Vatanınızı, milletinizi sevin. Sevmek sadece kalpten gelen bir duygu değildir. Sevmek, bir memlekete hizmet etmektir. Tarihimizi bileceğiz ve geleceğe de hızlı adımlarla dinlenmemek üzere, koşar adımlarla gideceğiz."

Törende çeşitli gösteriler sunuldu, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kortej yürüyüşü ve resim sergisinin gezilmesiyle son bulan programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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