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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlisli esnaf Türkiye'nin yerli aracı Togg'u teslim aldı

AA

Bitlisli esnaf Türkiye'nin yerli aracı Togg'u teslim aldı

BİTLİS (AA) - Togg çekilişinde ismi 3. sırada çıkan Bitlisli esnaf Haşem Bakır aracını teslim aldı.

Togg'un T10X modeli için yapılan çekiliş sonucu hak sahibi olan Bakır, Diyarbakır'a giderek teslim aldığı aracını Bitlis'e getirdi.

Bakır, başvuru yaptıktan birkaç gün sonra açıklanan sonuçlarda isminin 3. sırada yer aldığını anlattı.

Bunun üzerine, aracı teslim almak için arandığını belirten Bakır, "İşlemlerin ardından Diyarbakır'a giderek aracı teslim aldık. Aracımız çok güzel. Ülkemize hayırlı olsun. Çok güzel bir araç yapmışlar. Gurur duyuyoruz. Ülkemize daha kaliteli şeyler yapacaklarına da inanıyoruz. İnşallah devamı gelir." dedi.

Vatandaşların araca çok ilgi gösterdiğini anlatan Bakır, Diyarbakır'dan Bitlis'e gelinceye kadar birçok yerde insanların kendisini durduğunu dile getirdi.

Bakır, "Durduğumuz yerde herkes gelip fotoğraf çekiyordu. Yolda polislerimiz bizi durdurup fotoğraf çektiler. Çok fazla ilgi var. Bitlis'te ilk araç olması da ilgi çekmesini sağlıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kent sakinleri de aracı ilgiyle inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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