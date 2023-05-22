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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu:

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu:

BİTLİS (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, huzur ve güven ortamı olduğu sürece yatırımların artacağını ve sağlanacak yeni iş imkanları sayesinde gençlerin istihdama kavuşacağını belirtti.

Temaslarda bulunmak üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Yılmaz, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyen Yılmaz, daha sonra alışveriş merkezi önündeki AK Parti standında vatandaşlara broşür dağıttı.

Yılmaz, AK Parti döneminde ülke genelinde olduğu gibi Bitlis ve ilçelerinde de çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Huzur ortamı içinde güzel bir gün yaşadıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu bölgede geçmişte çok farklı dönemler yaşandı ama şu an her yer cıvıl cıvıl. Buraya gelirken Rahva bölgesinde yükselen fabrikaları ve yatırımları gördük. Üniversitemizden hastanemize kadar yapılan tüm çalışmaları gördük. İnşallah bu bölge çok daha farklı bir yere doğru gidecek. Huzur ve güven ortamı olduğu sürece yatırımlar artacak, yeni iş imkanları sağlanacak ve gençlerimiz istihdama kavuşmuş olacak. Genç nüfusumuz şehrini terk etmeden burada ekmeğini kazanacak ve refaha ulaşacak."

- "Türkiye Yüzyılı'nı gençlerle birlikte kuracağız"

28 Mayıs'ta kentin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkacağına ve daha büyük destek vereceğine inandığını ifade eden Yılmaz, AK Parti iktidarlarının hakkı, hukuku ve demokratikleşmeyi desteklediğini, insanların hak ve hürriyetlerini artırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın laf üstüne laf değil, taş üstüne kaş koyduğunu, bunun etkilerini de somut olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birileri gençler ile ilgili farklı imajlar oluşturmaya çalıştı. Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapmaya çalıştılar ama gördünüz neticeyi. Cumhur İttifakı olarak mecliste çok net bir çoğunluğumuz var. Cumhurbaşkanımız ilk turda en yakın rakibinden oldukça fazla oy almış durumda. İkinci turda da Allah'ın izniyle bu fark daha da artacak. Dikkat etmemiz gereken önemli husus, rehavete kapılmayacağız. Pazar günü hepimiz mutlaka oy kullanmaya gideceğiz. Gençlerimiz özellikle çevrelerini, arkadaşlarını, ailesini, herkesi mutlaka sandığa davet edecekler. Sandığa gidip güçlü bir şekilde özgür irademizi sandığa yansıtacağız. AK Parti gençlerin partisidir. Dönüşümden yana, değişimden yana olan parti AK Parti'dir. Türkiye'nin en dinamik partisidir. Türkiye Yüzyılı'nı da gençlerle birlikte kuracağız. Demokratik olgunluk içinde en küçük bir hadise yaşamadan, herkesin özgür iradesini sandığa yansıtmasını temenni ediyorum. İnşallah 28 Mayıs akşamı hep birlikte sevineceğiz, Türkiye zaferini hep birlikte kutlayacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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