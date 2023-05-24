Ahlatlı şehit Murat Sarıgül kabri başında anıldı

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BİTLİS (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 24 Mayıs 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde program düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehit Sarıgül ve tüm şehitler için dualar edildi.



Programa Kaymakam Batuhan Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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