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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te öğrenciler tehlikeli okul yolunu öğretmenleriyle şarkılar eşliğinde aşıyor

AA

Bitlis'te öğrenciler tehlikeli okul yolunu öğretmenleriyle şarkılar eşliğinde aşıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü İlkokulunda görev yapan öğretmenler, okul çıkışında şarkılar eşliğinde yaklaşık bir kilometre yürüyerek öğrencilerin evlerine güvenle ulaşmalarını sağlıyor.

İlkokul eğitimini tamamladığı okula 2016'da müdür yetkili öğretmen olarak atanan Furkan Şen ve 2 öğretmen, okul çıkışlarında Bitlis-Hizan kara yolunu kullanan ilkokul ve ana sınıfından oluşan 35 öğrenciye, her gün köy meydanına kadar eşlik ediyor.

Bu yolculuk sırasında telefonuna indirdiği şarkıları hoparlörden çalan Şen, böylece sevdikleri şarkılara eşlik eden öğrencilerin yolculuğunu eğlenceli hale getiriyor.

Okul çıkışında sıraya giren öğrenciler, yol boyunca şarkılar söyleyerek öğretmenlerinin gözetiminde güvenle evlerine ulaşıyor.

Okul Müdürü Şen, AA muhabirine, ilkokulu okuduğu okula 2016 yılında müdür yetkili öğretmen olarak atandığını, bunun hem kendisi hem de ailesi ve köylüleri için gurur verici olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin çoğunun kuzeni, yeğeni ya da komşusu olduğunu anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Çocuklar okula anayoldan gidip geliyor. Araçlar hızlı olduğu için öğrenciler tehlike yaşayabiliyor. Bunu daha kontrollü hale getirmek amacıyla öğretmenlerimizle her gün okul çıkışlarında köy meydanına kadar öğrencilerimize eşlik ediyoruz. Bu yolculuğu keyifli hale getirmek için hoparlör aldım. Telefonuma indirdiğim çocukların en sevdiği şarkıları buradan hep birlikte köyün meydanına kadar söyleyerek gidiyoruz. Bu o kadar eğlenceli oluyor ki çocuklar okula bağımlı hale geliyor. Şarkıları sadece okul çıkışında değil, teneffüs ve öğle aralarında da söylüyoruz. Çocukları güvenli şekilde götürüp evlerine teslim etmek bizi de mutlu ediyor."

İlk başta bu uygulamayı tuhaf karşılayan köylülerin daha sonra kendilerini tebrik ettiğini dile getiren Şen, "Yakınlardaki köyde bir öğrencinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyduktan sonra öğretmenlerimizle bu işe dört elle sarıldık. Öğrencilerimizi köy meydanına kadar güvenli şekilde götürüp sonra ayrılıyoruz. 35 öğrencimiz var. Bu işi öğretmenlerimizle birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Gizem Özdemir ise "Okul çıkışında öğretmenlerimizle güvenli şekilde yürüyoruz. Öğretmenlerimiz şarkı çalıyor. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Bir arkadaşımız evine ulaştığında el sallayarak onu uğurluyoruz. Yolculuğumuz eğlenceli geçiyor." dedi.

Öğrencilerden Yasin Özdemir de her gün okul çıkışında sıraya girip öğretmenlerle şarkılar söyleyerek evlerine ulaştıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

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