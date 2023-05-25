Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Ar-Ge birimindeki eğitimcilerle buluştu

BİTLİS (AA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürlü Mehmet Emin Korkmaz, AE-GE birimindeki eğitimcilerle bir araya geldi.

Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda konuşan Korkmaz, başarılı çalışmalarından dolayı eğitimcileri tebrik etti.

Bölgede en çok proje gönderen ikinci il olduklarını belirten Korkmaz, Bitlis olarak sosyal, kültürel ve sportif alanlarda büyük bir ilerleme sağladıklarını söyledi.



Çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğini anlatan Korkmaz, "TÜBİTAK bölge yarışmasına 120 proje sunulurken, bunun 25 projesi ilimize ait. 25 noktada inşaat çalışmalarımız var. Bu inşaatların toplam ihale bedeli 465 milyon lira. Ahlat ilçemizde de 2 okulumuzda çalışmalar devam ediyor. Şu anda fiziki altyapımızda sıkıntılı bir alan kalmadı. İkili öğretim yapan 1-2 okulumuz var. Onlarda inşaatlarımız bittikten sonra il genelinde ikili eğitim yapan hiçbir okulumuz kalmayacak. Son atamada ilimize 1079 öğretmen atandı. Böylelikle ilimizde ki tüm öğretmen açığımızı kapattık. Derslik sayılarımız ise çok iyi durumda." diye konuştu.

Programa, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri katıldı.

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