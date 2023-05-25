Bitlis'te "Kadın Dinlenme Evi"nin açılışı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te "Kadın Dinlenme Evi"nin açılışı gerçekleştirildi

AA

Bitlis'te "Kadın Dinlenme Evi"nin açılışı gerçekleştirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesince kadınlar ve çocuklar için projelendirilen "Kadın Dinlenme Evi" hizmete açıldı.

İl merkezinde kadınlar ve çocuklu annelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için tasarlanan binada, kadınların çocuklarını uyutabilecekleri, emzirebilecekleri ve dinlenebilecekleri bölümler yer alıyor.

Dinlenme evinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadın Dinleme Evi'nin, kadınlara yönelik büyük bir ihtiyacı gidereceğini belirtti.

Belediye olarak kent sakinlerine hizmetlerin en güzelini sunmak adına yola çıktıklarını kaydeden Tanğlay, "Kent merkezimizde kadınlarımızın oturabileceği ve sohbet edebileceği bir yer olmadığı için belediye olarak bu güzel dinlenme evini kadınlarımızın hizmetine sunduk. İnsana hizmet eden, insanı odak noktasına koyan bir yerel yönetim anlayışından geliyoruz. Bu anlamda hizmetimizi önce insanlarımızın rahat edebilecekleri ve yaşam kalitelerini biraz daha yukarı çıkartabileceğimiz projelerden başladık." diye konuştu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te 893 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 893 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Ar-Ge birimindeki eğitimcilerle buluştu
YEREL HABERLER Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Ar-Ge birimindeki ...
Taksideki 2 müşteri, 893 gram metamfetaminle yakalandı
YEREL HABERLER Taksideki 2 müşteri, 893 gram metamfetaminle ...
Bitlis'te öğrenciler tehlikeli okul yolunu öğretmenleriyle şarkılar eşliğinde aşıyor
YEREL HABERLER Bitlis'te öğrenciler tehlikeli okul yolunu ...
Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi
Ahlatlı şehit Murat Sarıgül kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Ahlatlı şehit Murat Sarıgül kabri başında anıldı
Bitlis Valisi Çağatay, Togg ile şehir turu attı
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay, Togg ile şehir turu attı
BİKA 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" eğitimi verdi
YEREL HABERLER BİKA 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.