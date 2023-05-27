Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

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VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

706 bin 611 seçmenin oy kullanacağı Van'da 2 bin 294 sandık belirlenen okullarda kuruldu.

Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, koridorlarda yönlendirme yazılarını astı, sınıflarda oy kullanılacak kabinler kurdu.

​​​​​​​- Bitlis

Bitlis'te sandık başkanları, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

Yarın sabahtan itibaren seçmenler kurulan 864 sandıkta oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

- Muş

Muş'ta da görevliler tarafından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

859 sandığın kurulduğu kentte, sandık başkanları, vatandaşların rahatlıkla oy kullanabileceği şekilde sınıfları düzenledi.

- Hakkari

İl Seçim Kurulunca sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri kent genelindeki okullarda kuruldu.

Yarın saat 08.00'den itibaren 186 bin 155 seçmen 590 sandıkta oy kullanabilecek.

Kent merkezindeki bazı köylerdeki seçmenler, köylerinde uygun koşullar olmadığı için taşıma yöntemiyle yakın okullarda oy kullanacak.





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