Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

AA

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

706 bin 611 seçmenin oy kullanacağı Van'da 2 bin 294 sandık belirlenen okullarda kuruldu.

Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, koridorlarda yönlendirme yazılarını astı, sınıflarda oy kullanılacak kabinler kurdu.

​​​​​​​- Bitlis

Bitlis'te sandık başkanları, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

Yarın sabahtan itibaren seçmenler kurulan 864 sandıkta oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

- Muş

Muş'ta da görevliler tarafından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

859 sandığın kurulduğu kentte, sandık başkanları, vatandaşların rahatlıkla oy kullanabileceği şekilde sınıfları düzenledi.

- Hakkari

İl Seçim Kurulunca sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri kent genelindeki okullarda kuruldu.

Yarın saat 08.00'den itibaren 186 bin 155 seçmen 590 sandıkta oy kullanabilecek.

Kent merkezindeki bazı köylerdeki seçmenler, köylerinde uygun koşullar olmadığı için taşıma yöntemiyle yakın okullarda oy kullanacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te heyelan; ulaşıma kapanan 15 köy yolu 7 saatlik çalışmayla açıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te heyelan; ulaşıma kapanan 15 köy yolu 7 ...
Mutki ilçesinde sel, köy yolları ve altyapılarda hasara neden oldu
YEREL HABERLER Mutki ilçesinde sel, köy yolları ve altyapılarda ...
Bitlis'te "Kadın Dinlenme Evi"nin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te "Kadın Dinlenme Evi"nin açılışı ...
Bitlis'te 893 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 893 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Ar-Ge birimindeki eğitimcilerle buluştu
YEREL HABERLER Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Ar-Ge birimindeki ...
Taksideki 2 müşteri, 893 gram metamfetaminle yakalandı
YEREL HABERLER Taksideki 2 müşteri, 893 gram metamfetaminle ...
Bitlis'te öğrenciler tehlikeli okul yolunu öğretmenleriyle şarkılar eşliğinde aşıyor
YEREL HABERLER Bitlis'te öğrenciler tehlikeli okul yolunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.