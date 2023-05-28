Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında

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BİTLİS (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Van'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı.

Görevlilerin oy pusulası ve zarflara mühür işlemi yapmasının ardından seçmenler oy kullanmaya başladı.

Seçmenlerin 2 bin 294 sandıkta oy kullanacağı kentte, bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte oy kullandı.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de vatandaşlar, erken saatte okullara giderek, kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, hazırlık yaptı.

Görevlilerin oy pusulaları ile zarfları mühürlemesinin ardından seçmenler, oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Hakkari'de bazı vatandaşların yöresel kıyafetleriyle oy kullandıkları gözlendi.





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