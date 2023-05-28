Ahlat'taki Ahıska Türkleri oy kullandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, oy kullanmak için sandıkların bulunduğu okula gelerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Oy kullanan Mukaddin Osmanlı, "Geldik oyumuzu kullandık, hayırlı olsun." dedi.

Yusuf Osmanlı ise, "Hayırlısıyla vatanımızda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci oyumuzu kullanıyoruz. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.







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