Bitlis'te bir kişi tartıştığı damadını öldürdü, dünürünü yaraladı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü, dünürünü yaraladı.

Tatvan'da yaşayan A.T, Küçük Sanayi Sitesi'nde karşılaştığı damadı E.A. ve onun babası N.A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, silahla damadı ve dünürüne ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Damat E.A, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan N.A. ise ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.T'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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