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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis'in tarihi silüeti ortaya çıkarılıyor

AA

"Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis'in tarihi silüeti ortaya çıkarılıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tarihi yapıların ortaya çıkarılması amacıyla geçen yıl hayata geçirilen "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında çalışmalara yeniden başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında kent merkezinden geçen derenin üzerinde ve çevresinde bulunan yapıların yıkılmasıyla ortaya çıkarılan 10 köprü, Paşa Hamamı ile Hacı Behiye Cami'nin restorasyonuna sezonun açılmasıyla kaldığı yerden devam ediliyor.

Zemini beton, etrafı ise taş duvarlarla örülen derenin kenarına inşa edilen ve bünyesinde çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları bulunan millet bahçesinde de peyzaj çalışmaları sürüyor.

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen proje kapsamında restore edilen tarihi yapılarla kentin turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmaları inceleyen Vali Oktay Çağatay, gazetecilere, proje kapsamında geçen yıl çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sezonun açılmasıyla işleri tamamlamak üzere yüklenici firmanın yeniden çalışmalara başladığını anlatan Çağatay, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki bir ayda geçen yıldan kalan işlerin tamamını bitireceğiz. Dere içi ıslahı tamamlanmış olacak. Derenin üzerinde çokça tarihi yapı ortaya çıkmıştı. Bunların en barizi 10 tarihi köprü, Paşa Hamamı ve Hacı Behiye Cami idi. Paşa Hamamı'nın restorasyonu devam edecek. Restorasyonu tamamlanan köprülerin eksikliklerini bitireceğiz. Sadece dereyi ıslah etmiyoruz. Derenin üzerinde millet bahçesi sıfatıyla muhteşem bir rekreasyon alanı yapacağız. Toplu Konut İdaresince ihalesi yapılan bu çalışmayla da derenin üzerindeki aydınlatmalar, su biriktirme havzaları ve kaplama çalışmaları tamamlanacak. Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birisi yıl sonuna kadar hizmete alınmış olacak."

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