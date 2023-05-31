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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

AA

Bitlis'te "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İşletme Parkı'nda kurulan standı ziyaret eden vatandaşlara, sigaranın zararları ve toplum sağlığı konusunda bilgiler verildi, spirometre ölçüm cihazı ile vücuttaki nikotin oranı ölçümleri yapıldı.

Daha sonra Yeşilay Derneği üyelerinin de katılımıyla sahilde çevre temizliği yapıldı, toplanan sigara izmaritleri çöp kutularına atıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Maşallah Kınay, gazetecilere, Dünya Sağlık Örgütü'nün artan sigara tüketimine dikkati çekmek, tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini anlatmak ve kullanımının azaltılması amacıyla 31 Mayıs'ı "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan ettiğini söyledi.

Gün dolayısıyla etkinlikler düzenleyerek vatandaşları sigaranın zararları konusunda bilgilendirdiklerini ifade eden Kınay, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bilgilendirici broşürler dağıtıyor ve sigara kullanan vatandaşların vücuttaki nikotin ölçümlerini yapıyoruz. İl merkezi ve ilçelerdeki okullarda da öğrencilerin katılımıyla 'İzmarit atma tohum at' sloganıyla fidan dikimleri gerçekleştiriliyor."

Bitlis Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli doktor Furkan Yıldırım, "Sigara içen veya içmeyen vatandaşların karbonomoksit ölçümlerini yaptık. Farkındalık oluşturmak amacıyla Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilinde yerlere atılmış izmaritleri topladık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ve hastanelerimizde sigarayı bırakma polikliniklerimiz var. Sigarayı bırakmayla ilgili ücretsiz hizmetler veriliyor." diye konuştu.

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