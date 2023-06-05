Bitlis'te kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda yapılan ürünler yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.



Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve davetliler gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Tanğlay ve Korkmaz, kursiyerlerden ve usta öğreticilerden sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Korkmaz, gazetecilere, sergide büyük emeklerle yapılan yüzlerce ürünün yer aldığını söyledi.

Yıl başından bugüne kadar merkez ilçede açılan 765 kursa 10 bin 690 kursiyerin katıldığını belirten Korkmaz, "Sergide çeşitli alanlarda eserler görmekteyiz. İşlemelerden oyuncağa, tablolardan geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulan eserlere kadar yüzlerce eser sergilendi. Alın teri, göz nuru, aşk ve hayal hepsi bu eserlere yansımış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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