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Bitlis'te "2. Kitap Fuarı" başladı

AA

Bitlis'te "2. Kitap Fuarı" başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı, törenle kapılarını kitapseverlere açtı.

Valilik, Belediye, BETAV ve Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda açılan fuarda, çok sayıda yazar, şair, düşünür ve gazeteci vatandaşlarla bir araya gelecek.

Açılış törenine katılan Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis'in kadim bir kent olduğunu söyledi.

Kentin kültürel zenginliklerinin çok derinlere gittiğini belirten Eser, "Bu kültürel zenginlikleri sanat ve edebiyatla dışarı çıkaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş gibidir.' Hayatta sımsıkı sarılmak adına sanata ve edebiyata sahip çıkmak zorundayız. Ona binaen bugün açılışını yaptığımız kitap fuarının hayırlara vesile, toplumumuza faydalı olmasını diliyorum. Fuara katılan yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadim kent Bitlis'in son yıllarda kabuğunu kırdığını belirten Tanğlay, "Bitlis'in çok tarihi ve kadim bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Dereüstü Islah Projesi ile binaların yıkılması, Paşa Hamamı, Hazo Hanı, köprülerimiz ile Alemdar Sokak'taki restorasyonlarımızla Bitlis'i hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Ferit İzci de Bitlislilerin aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakarak kentin menfaati ve yararı için emek, fikir ve fedakarlık birliği yaptığını kaydetti.

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dalkıran da 6 bin yıllık geçmişe sahip kentte bu yıl ikincisini düzenledikleri fuarda, söyleşilerin ve imza günlerinin yanı sıra filmlere de yer verdiklerini, öğrenciler arasında "Nasıl Bir Bitlis ve Nasıl Bir Gelecek Hayal Ediyorsunuz?" başlıklı kompozisyon yarışması planladıklarını anlattı.

Şair Ahmet Selçuk İlkan da "Kitap deyip geçmeyin. Kitap yalnız insanın tarihsel tarihini ve tarifini değil, bazen de talihini bile değiştiren hayatımıza armağan edilmiş bir sanat dalının belki de tarihsel bir mucizesidir. Tarihsel zenginliğimiz kadar bizi var eden, bize bu ülkenin her tarafını cennet kılan, kahramanlıklarıyla, yazdıklarıyla ve yazarlıklarıyla aynı zamanda bizim bilim insanlarıyla tanışmamızı sağlayan en güzel unsur kitaptır." diye konuştu.

Bir hafta sürecek fuarın açılışına, belediye başkanları, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.


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