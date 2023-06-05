Tatvan'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlığın desteğiyle "Kemiz deniz temiz dünya" sloganıyla ilçe sahilinde düzenlenen etkinlikte çocuklar mehter gösterisi yaptı.

Kaharamanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybedenlerin anısına Van Gölü'ne saygı çelengi bırakılan etkinlikte, çocuk ve gençlere yüzey ve dip temizleme araçları ile kurtarma botlarının tanıtımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, gazetecilere, amaçlarının çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturarak çevreyi, doğayı ve dünyayı gelecek nesillere temiz bırakmak olduğunu belirtti.



Bu yıl sloganlarının "Temiz deniz temiz dünya" olarak belirlendiğini ifade eden Yorulmaz, şöyle konuştu:



"Denizlerimizdeki kirliği ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Önce kirletmemeyi, daha sonra ise kirletilmiş olanları temizlemenin yollarını çocuklara, gençlere anlatma hedefindeyiz. Bu çerçevede ilk günümüzde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Van Gölü'ne çelenk attık. Yarın Adilcevaz ilçesinde dalgıçlarla birlikte Van Gölü'nün altındaki kirliliğe dikkat çekeceğiz. Yine bununla alakalı resim sergisi açacağız."

Etkinlik, bisiklet turu ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.