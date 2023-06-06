Ahlat Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

HEM'de düzenlenen serginin açılışında Ergezen Ortaokulu Mehter Takımı gösteri sundu.



Beraberindekilerle serginin açılışını gerçekleştiren Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi, emeği geçenlere teşekkür etti.



Merkez müdürü Namık Kemal Dumanlı, her yıl Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergi ve etkinliklerin amacının, 75 alan ve 3 bin 750 kurs çeşidini halkla buluşturmak ve tanıştırmak olduğunu söyledi.



Açılışa, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yusuf Özbay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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