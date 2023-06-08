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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anaokulu öğrencileri Ahlat'ta tarihi mekanları gezdi

AA

Anaokulu öğrencileri Ahlat'ta tarihi mekanları gezdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerine yönelik tarihi ve kültürel eğitim gezisi düzenledi.

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen gezi ve ders programı kapsamında öğretmenleri gözetiminde Ahlat'a gelen öğrenciler, tarihi yerleri ziyaret etti.

Tarihi ve kültürel varlıklar konusunda bilgilendirilen öğrenciler, Selçuklu Mezarlığı, Ahlat Kalesi ve kümbetlerin bulunduğu alanları dolaştıktan sonra müzeye götürüldü.

Müzedeki tarihi eserler ve geçmiş dönemler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki Sultan Otağı'nda ders işledi.

Öğretmenlerden Selin Hacıademoğlu, gazetecilere,1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki Sultan Çadırı'nı bir günlüğüne minik öğrencilerin eğitim yuvasına dönüştürdüklerini söyledi.

Hacıademoğlu,"Öğrencilerimizin bilgi, görgü, yeteneklerini geliştirmek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek, derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak, çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla, yakın çevremiz olan Ahlat'a gezi programı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerden Emir Ali Küçükcan, "Ahlat'ta müzeye gittik, piknik yaptık, atları gördük, kılıçları gördük, deneyler yaptık. Ok attık, tarihimizi öğrendik. Akşam evde anne ve babama anlattım." dedi.


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