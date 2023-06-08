Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Hizan Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Nurhalil Özçelik yaptı.

Kadınların yaptığı ürünleri inceleyen Özçelik, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sergiye, Kaymakam Özçelik'in eşi Rabia Dinçer Özçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.