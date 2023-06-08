Tatvan'da Vangölü Aktivistleri'nin okullardaki eğitim semineri devam ediyor

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BİTLİS (AA) - Vangölü Aktivistleri Derneğince, Tatvan ilçesindeki öğrencilere yönelik çevre temizliği, hayvan sevgisi, su kaynaklarının önemi ve Van Gölü havzasındaki güzelliklerin korunmasına yönelik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Tatvan'daki Milli Hakimiyet, Karşıyaka, Karşıyaka ve Cumhuriyet Ortaokullarında öğrencilere eğitim semineri düzenlendi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, gazetecilere, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim semineri verdiklerini belirtti.

Etkinliklerde Vangölü Aktivistleri'nin çalışmalarını öğrencilere anlattıklarını ifade eden Ercan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi doğanın önemi ve çevre temizliği konularında detaylıca bilgilendiriyoruz. Çevre kirliliğiyle mücadele ve Van Gölü'nün korunmasıyla alakalı bilgilendirmeler yapıyoruz. Doğayı ve Van Gölü'nün neden korumamız gerektiğini öğrencilerimize detaylıca anlatıyoruz. Haftada yaklaşık 10 okulu ziyaret edip öğrencilerimize seminer veriyoruz. Bu eğitim seminerlerimiz eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek."

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