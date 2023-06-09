Tatvan'da yıl sonu sergisi düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Müdürlük hizmet binası önünde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Remzi Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Acar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana 695 kurs açtıklarını, 12 bin 448 kişinin bu kurslardan faydalandığını söyledi.



Kurslarda hazırlanan ürünleri sergilediklerini belirten Acar, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla bugün serginin açılışını yaptık ve 3 gün boyunca halka açık olacak. Çalışmalarda emeği olan tüm usta öğreticilerimizi, öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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