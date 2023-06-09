Ahlatlı şehit Mesut Ardıç kabri başında anıldı

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BİTLİS (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, şehadetinin yedinci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programına Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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