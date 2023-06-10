Tatvan'da bilim şenliği düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, annelerinin ve öğretmenlerin yardımıyla atık malzemelerden hazırladıkları projeleri bilim şenliğinde sergiledi.

Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, tasarladıkları uzay mekiği, değirmen, robot ve çeşitli buluşları katılımcılara tanıttı.

Okul Müdürü Okan Katar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara bilimi öğrenmenin önemini aşılamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bütün ailelerin çocuklarıyla şenliğe katıldığını ifade eden Katar, şunları kaydetti:

"Herkesin emeğine sağlık, çok güzel icatlar, deneyler ortaya çıktı. Çocuklarımız yaşayarak, yaparak öğrenme fırsatı buldular. Amacımız çocuklarımızın bilimin önemini kavrayabilmelerini sağlamaktı. Bütün aileler ve çocuklarımız heyecanlı. Geleceğe tanıklık etme fırsatı buluyoruz çünkü burada çocuklarımız geleceğimizin bilim insanları olacaklar. İnşallah hepsini çok iyi yerlerde görürüz. Okuldaki öğretmen arkadaşlarımızla ile velilerimizi bilgilendirdik ve hepsinin birer ürün ortaya çıkarmasını sağladık. Onlar da büyük bir katılım sağladılar, bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

Kızı Aslıhan ile şeker makinesi yaptığını belirten Elif Gündoğan, "Çocuklarımız çok güzel icatlar yaptı. İlgi ve alakalarından dolayı öğretmenlerimize ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.