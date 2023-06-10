Bitlis'te uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheli tutuklandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

6 Haziran'da il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerindeki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Takip sürecinde yakalanan 41 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 293,49 gram sentetik uyuşturucu, 42,39 gram eroin, 463,47 gram esrar ele geçirildi.

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