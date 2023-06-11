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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gezgin arıcılar, Hizan'ın zengin floralı yaylalarını tercih ediyor

AA

Gezgin arıcılar, Hizan'ın zengin floralı yaylalarını tercih ediyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesindeki zengin floraya sahip verimli yaylalar, gezgin arıcıların yaz döneminde en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Kışın arılarını Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine götüren arıcılar, doğanın canlanmasıyla Hizan'ın yaylalarına gelmeye başladı.

Geven ve kekik gibi zengin bitki örtüsüne ve temiz su kaynaklarına sahip Hizan'ın yaylalarında konaklayan arıcılar, günün büyük bölümünde kovanların ve arılarının bakımını yapıyor.

Tabiatın canlanmasıyla çiçeklerin açtığı yüksek rakımlı yaylalara kovanlarını yerleştiren üreticiler, en kaliteli balı elde etmek için çaba gösteriyor.

- "Kaliteli bal üretmek için 3 bin rakımlı yaylarımıza çıkıyoruz"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, zengin floraya sahip bölgede üretilen Hizan balının dünyaca bilindiğini söyledi.

İlçede bulunan yaklaşık 130 bin kovanın yüzde 40'ını karakovanların oluşturduğunu anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Geçen yıl rekoltemiz 1800 ton civarıydı. Bu yıl yağmurların iyi yağması ve floranın zenginleşmesiyle 2 bin tona yakın bal elde etmeye çalışacağız. Ürettiğimiz bal doğal ve kimyasal içermiyor. Kaliteli bal üretebilmek için 2 bin 500 ile 3 bin rakımlı yaylarımıza çıkıyoruz. Floramız kekik ve gevenden oluştuğu için ballarımız kaliteli oluyor. Bal yarışmalarında dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. Bu yıl İngiltere'de yapılacak bal yarışmalarına katılarak birinci olmayı hedefliyoruz."

Arıcıların yaklaşık 20 gün sonra 1500 rakımlı yaylalardan 2 bin 500 rakımlı yaylalara çıkacağını ifade eden Ekinci, ilçede sabit ve gezgin arıcılığın yaygın yapıldığını belirtti.

Kışın sıcak illere giden gezgin arıcıların, ilkbaharda kente döndüğünü dile getiren Ekinci, "Gezgin arıcılar, havalar serin ve flora zengin olduğu için dönüyor. Arıcıların yüzde 60'ı gezgin. Kekik ve gevenden oluşan bu floramız Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Analizlerde yaylalarımızda üretilen balın prolin değeri 800'den başlayıp 1200'ün üzerine çıkabiliyor. Yüzde 100 doğal bal üreterek Türkiye piyasasına sunuyoruz." dedi.

Mersin'den gelen arıcılardan Haşim Rahman, ailece arıcılık yaptıklarını, çiçek, bitki örtüsü ve su kaynaklarından dolayı Bitlis'in yaylalarını tercih ettiklerini belirtti.

Bitki örtüsünden dolayı bu yaylaların bal üretimi için elverişli olduğunu anlatan Rahman, "Arılarımızı kışlatmak için Mersin'i tercih ediyoruz. Orada da narenciye var. Hizan da geven anlamında çok zengin. Bunların dışında kekik, yonca ve dağ marulu gibi birçok çiçek türümüz var. Bu nedenle balımız daha kaliteli oluyor. Bu nedenle Bitlis'i tercih ediyoruz. Hizan'ın rakımı yüksek ve arıcılık için elverişli. Kışlatmak için Mersin'e gitsek de Hizan'dan vazgeçemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıcı Faysal Gülmak da burada bir ay konakladıktan sonra yüksek rakımlı yaylalara çıkacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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