Mezradaki okulun çevresini kuş yuvaları ve çiçekliklerle donattılar

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BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Çayarası köyünün Akbulut mezrasındaki ilkokulda görevli öğretmenler, öğrencileriyle araba lastiklerinden çiçeklik ve ahşaptan yaptıkları kuş yuvalarıyla okulun dış duvarlarını ve çevresini renklendirdi.

Okulun müdür yetkili öğretmeni Orhan Erdoğan ile okul öncesi öğretmeni Burak Kırpık, geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla öğrencilerinin de yardımıyla çalışma başlattı.

Topladıkları malzemelerle önce rüzgar gülü ve salıncak yapan, araç lastiklerini boyayarak çiçekliğe dönüştüren öğretmen ve öğrenciler, ahşaptan yaptıkları kuş yuvaları ve lastik çiçekliklerle okulun dış duvarlarını süsledi.

Bahçedeki küçük bir alana soğan, çilek ve domates ekip "Akbulut'un Organik Bahçesi" tabelası asan öğretmenler, sorumluluk bilinci kazanmaları için her öğrenciye görevler verdi.

Ağaçlara ve ektikleri fidelere özenle bakan öğrenciler, kuş yuvalarına yem bıraktı.

- "Bu çalışmalar, öğrencilerin okulu daha çok sahiplenmesini sağlıyor"

İlçe Milli Eğitim Müdür Nazım Budak, AA muhabirine, Akbulut Mezrası İlkokulunda 22 öğrencinin bulunduğunu ve 2 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Öğretmenlerin öğrencileriyle el ele vererek güzel çalışmalar yaptığını belirten Budak, "Atıl malzemelerden rüzgar gülü, salıncak, araba lastiklerinden çiçeklik, kuş yuvaları yaptılar. Çocuklar bu şekilde hayatın içinde olmayı öğreniyor. Emek vererek güzel bir çevre oluşturdular. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkısı olan velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar, öğrencilerin okula daha çok ısınmasını ve okulu sahiplenmesini sağlıyor." dedi.

Orhan Erdoğan ise okulda sıfır atık temelli projeler hazırladıklarını belirterek, içinde mühendis olma isteği olan öğrencilere mesleğin güzelliğini göstermek için rüzgar gülü yaptıklarını anlattı.

Temin ettikleri eski tekerlekleri boyadıktan sonra içine çiçekler ekip okulun duvarına astıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Masrafımız olmadan tekerlek, ip ve odunlarla salıncak yaptık. Organik bahçe oluşturarak her öğrenciye bir görev verdik. Sorumluluk bilincinin gelişmesi için böyle bir yönteme başvurduk. Diktiğimiz 4 ağacın sorumluları var. Fidanları diktikten sonra öğrencilere bıraktık. Öğrenciler bu sayede hem sorumluluğu öğreniyor hem de bir şeyler yetiştirmenin zevkini yaşıyor. Göstererek ve yaptırarak daha güzel bir öğrenme yaptığımıza inanıyorum."

Bir öğrencinin hasta olmasına rağmen çileğini sulamak için okula geldiğini belirten Erdoğan, "Yaptığımız çalışmalarla hem okulumuzu güzelleştirdik hem de öğrencilerin devamsızlığını sıfıra indirdik. En büyük projemiz okulu bir yaşam merkezi haline getirmekti ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Burak Kırpık ise çocukları bilime teşvik etmek için rüzgar gülü yaptıklarını dile getirerek, "Bu köylülerin de dikkatini çekti. Bazıları gelip inceledi. El arabasıyla toprak taşıyarak öğrencilerimizle oluşturduğumuz organik bahçemize soğan, çilek ve domates ektik. Çocuklarımız okul bittiğinde de bahçemize sahip çıkacaklar. Onlara sorumluluk bilinci kazandırdığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





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