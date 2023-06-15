Bitlis'te ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te 325 kişinden oluşan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bitlis Müftülüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Müftü Yardımcısı ve kafile başkanı Abdullah Temizkan'ın ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, hacı adaylarının zorlu ve meşakkatli bir sefere çıktığının söyledi.

Bu yolculuğun mükafatının büyük olduğunu belirten Geylani, ibadetlerinin kabul olmasını diledi, tavsiyelerde bulundu.

Havanın yağışlı olmasından dolayı Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde devam edilen programda, ilahiler seslendirildi.



Programa, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

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