Tatvan'da futbol ve voleybol turnuvası sona erdi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Öğretmenler Arası 2. Geleneksel Futbol ve Voleybol Turnuvası" final maçıyla sona erdi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 34 voleybol ve 36 futbol takımı katıldı.

Tatvan Belediyesinin fuar alanındaki halı sahada 1 Mayıs'ta başlayan futbol turnuvasında Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi birinci, Dumlupınar Ortaokulu ikinci, Küçüksu Köyü Ortaokulu üçüncü oldu.

Tatvan Spor Salonu'nda yapılan voleybol turnuvasında ise Selahaddin Eyyübi Ortaokulu birinci, Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Eğitim 2. Kademe Müdürlüğü üçüncü oldu.

Derece giren takımlara kupa takdim edildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, gazetecilere, geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin Lisesi Müdürü Hakan Yaşar anısına başlatılan ve geleneksel hale getirilen futbol ile voleybol turnuvasının sona erdiğini söyledi.

Turnuvaların 1 Mayıs'ta başladığını belirten Ak, "Turnuvaya öğretmenlerden oluşan 34 voleybol ve 36 futbol takımı katıldı. Bugün final maçıyla turnuvalar bitti. Kazanan takımları tebrik ediyorum." dedi.

Final karşılaşmalarını, Kaymakam Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, okul müdürleri, öğretmenler ve aileleri ile vatandaşlar izledi.

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