Tatvan'da hac kafilesi dualarla uğurlandı

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BİTLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Bitlis'in Tatvan ilçesinde uğurlama programı düzenlendi.

İbadullah Camisi'nde gerçekleştirilen programa katılan Tatvan Müftüsü Zahit Demirel, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde 23 hacı adayını kutsal topraklara uğurladıklarını söyledi.

Tur organizasyonu yapan firmalar aracılığıyla hacca gidenlerin de olduğunu ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Buradan kara yoluyla Muş Havaalanına ve oradan da Medine'ye gidecekler. Biz Müslümanlar için hac ibadeti büyük bir heyecandır. Çünkü orada hem hac ibadetlerini yerine getirecekler hem de dua edecekler. Biz de onları uğurlarken heyecanlıyız. Rabbim yollarını açık etsin. İnşallah orada bize, ülkemize ve milletimize dua edecekler."

Hac ibadeti için yola çıkan Alaattin Baldır ise 13 yıldır sıra beklediğini, şu an yola çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Hacı adayları dualarla uğurlandı.

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