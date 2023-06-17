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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis balı Londra'daki yarışmada "Altın Bal" ödülünü aldı

AA

Bitlis balı Londra'daki yarışmada "Altın Bal" ödülünü aldı

BİTLİS (AA) - Bitlis balı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda (London International Honey Competıtıons) "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.

Bitlisli arıcı Serdar Ersan, kentin yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile 25 Nisan'da Londra'daki Uluslararası Bal Yarışması'na başvurdu.

Laboratuvarlardaki analiz ve testlerin ardından prolin ve polen değeri ile nem oranı yüksek çıkan Bitlis balı, değerlendirmeler sonucunda yarışmaya katılan 600 bal çeşidini geride bırakarak "Altın Bal" ödülünü aldı.

Bal üreticisi Ersan, balı arazilerinin yüzde 90'nı dağlık olan, zengin floraya sahip Bitlis bölgesinde doğal ürettiklerini söyledi.

Kentin 1500 ile 2 bin 300 rakımlı yaylalarının çok sayıda endemik bitki türünü barındırdığını anlatan Ersan, şöyle konuştu:

"Amacımız Bitlis'imizde üretilen balının dünya tüketicilerinin sofralarında yer almasıdır. Gerçek ve kaliteli bal tüketmek herkesin hakkı. İlimiz adına bu ilk ödülümüz değil, 2017'de Dünya Arıcılık Kongresi'nde Apomondia Bal Yarışması'nda Dünya Kalite Ödülü ile ilimizi gururlandırmayı başarmıştık. Bu yıl ise İngiltere'nin başkenti Londra'da 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda 600 katılımcıyı geri de bırakarak ilimize Altın Bal Ödülü'nü kazandırdık. Bu ödülü tüm Bitlisli arıcılarımıza ve halkımıza armağan ediyoruz."

Bitlis'te arıcılık ve bal üretiminin çok eskilere dayandığını belirten Ersan, "Bitlis balı, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından büyük bir şöhrete sahiptir. 1050 yılında şehrimizi ziyaret eden ünlü seyyah ile edebiyatçı Nasır-i Hüsrev, Bitlis balının kalitesinden, yörede arıcılık ve bal faaliyetlerinin yaygın olduğundan söz etmektedir. Bitlis balı fiziksel kaynaklarının zenginliği ve üretildiği ortam neticesinde dünyada ve Türkiye'deki diğer illere nazaran daha kaliteli. Bir balı kaliteli ve üstün kılan bütün parametreler Bitlis balında mevcuttur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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