Bitlis Valiliğinden Tatvan ilçesinde bir gazetecinin darbedildiği kavgaya ilişkin açıklama

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valiliğinden, Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği kavgayla ilgili bir polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan'ın Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın incelenmesi neticesinde, Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak, polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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