Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesine ilişkin 2 gözaltı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği kavgayla ilgili polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı gözaltına alındı.



Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanı Y.B. ile polis memuru E.K'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Aygül'ün şikayetçi olduğu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Belediye personeli de açığa alındı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan talihsiz olayla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Olayın şahıslar arasında yaşanan tasvip etmedikleri bir tartışmadan kaynaklandığını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personelimiz açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Haberim olduğu anda hemen Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ve olayın yakın takipçisi olacağımızı ilettik. Yaşanan bu olayı kınıyorum. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Aygül'ü hastanede ziyaret etmeleri için yönlendirdik. Ankara'da bulunmamdan dolayı Tatvan'a dönüş yapıp Aygül'ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan'a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım."

Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru E.K. de görevden uzaklaştırılmıştı.

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