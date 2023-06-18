Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazetecinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.
Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.